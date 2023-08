Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Untersuchungshaft wegen besonders schweren Falls des Diebstahls vollstreckt

Konstanz (ots)

Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (CH) hat am vergangenen Wochenende einen Mann festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Ein deutsch-schweizerische Einsatzteam der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee kontrollierte den 58-Jährigen am Freitag (25. August 2023) gegen 15 Uhr in Konstanz auf Höhe der Hafenstraße / Klein Venedig. Bei der Personalienüberprüfung des polnischen Staatsangehörigen stießen die Beamten auf einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten. Hintergrund ist ein offenes Ermittlungsverfahren bei der Amtsanwaltschaft Berlin wegen dringenden Tatverdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus März 2023 in Berlin Neukölln.

Nach erfolgter Richtervorführung am Amtsgericht Konstanz trat der Gesuchte noch am selben Abend die angeordnete Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell