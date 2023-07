Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl mit hohem Sachschaden in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 03. Juli 2023, durch Diebstähle aus Transportern in Ovelgönne entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Fahrer eines Lieferfahrzeugs fiel gegen 22:30 Uhr auf, dass auf dem Gelände einer Firma für Gebäudetechnik in der Kirchenstraße in Ovelgönne mehrere Fahrzeuge beschädigt waren. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Nach bisherigen Ermittlungen haben Unbekannte in der Zeit von 21:30 bis 21:45 Uhr die Scheiben von drei Firmenfahrzeugen beschädigt und anschließend die Türen öffnen können. Aus den Transportern entwendeten sie Werkzeug, das sie in einem bereitstehenden Fahrzeug verluden und anschließend flüchteten.

Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

