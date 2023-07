Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand einer Werkstatt in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittler der Polizei haben den Brandort in Steinkimmen am Dienstag, 04. Juli 2023, aufgesucht.

Als brandursächlich wird ein technischer Defekt an der Hebebühne in der Werkstatt angenommen.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt ungefähr 85.000 Euro.

+++ Erste Pressemitteilung +++

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 03. Juli 2023, gegen 19:30 Uhr, der Brand einer Werkstatt in der Straße "Bei der Bäke" in der Gemeinde Ganderkesee gemeldet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fuhren zum gemeldeten Brandort. Dort stand eine private Autowerkstatt in Flammen, die auf dem Grundstück in einem freistehenden Nebengebäude untergebracht war. In und in der Nähe der Werkstatt waren fünf Fahrzeuge abgestellt. Das Feuer bekämpften 120 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Falkenburg, Ganderkesee und Dingstede. Sie verhinderten das Ausbreiten der Flammen auf Nebengebäude, an denen aufgrund der großen Hitze schon Schäden entstanden waren. Das Werkstattgebäude und die Pkw brannten aber vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Die Arbeit der Feuerwehr war um 23:30 Uhr beendet. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell