Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit Europäischem Haftbefehl gesucht - Schweiz überstellt Verdächtigen

Konstanz (ots)

Ein europaweit gesuchter Mann ist vor wenigen Tagen in der Schweiz festgenommen und an die Bundespolizei überstellt worden. Der Gesuchte befindet nunmehr in Untersuchungshaft.

Das Amtsgericht München hatte gegen den 28-Jährigen Ende 2021 in einem anhängigen Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in einer Vielzahl tatmehrheitlicher Fälle in Tatmehrheit mit Diebstahl Haftbefehl erlassen. Der dominikanische und spanische Staatsangehörige war unbekannten Aufenthalts und flüchtig. Seit Juli dieses Jahres suchte die Staatsanwaltschaft München I mit Europäischen Haftbefehl nach ihm.

In der Schweiz konnte der Gesuchte nunmehr festgenommen werden. Am gestrigen Donnerstag (7. September 2023) erfolgte die Überstellung des Mannes nach Deutschland an die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Nach einer Richtervorführung am Amtsgericht Konstanz trat er noch am selben Nachmittag die U-Haft in der örtlichen Justizvollzugsanstalt an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell