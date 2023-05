Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Personen eingeschleust - Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz (ots)

Am 26.05.2023 gegen 11:20 Uhr stellten Beamte der sächsischen Landespolizei an der Zschopauer Straße in Chemnitz sieben syrischen Staatsangehörigen fest, welche keine Dokumente für den Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen konnten. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise.

Zuständigkeitshalber übernahmen Beamte der Bundespolizei den Sachverhalt vor Ort und verbrachten die Personen zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Bei den Personen handelt es sich um zwei Familien mit insgesamt drei Erwachsenen, 3 Jugendlichen und 1 Kind. Sie äußerten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

In der Befragung gaben sie an,mit zwei weißen PKW nach Deutschland geschleust und in Chemnitz am Hellwegbaumarkt abgesetzt worden zu sein. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen, die das Absetzen der Personen beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizei Chemnitz unter 0371/46150 entgegen.

