POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Wenderter Straße dortiger Parkplatz hinter Hausnummer 6

Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde der ordnungsgemäß geparkte weiße Opel Insignia eines 60-jährigen Sarstedters beschädigt. Der Wagen stand in einer Parkbucht hinter dem Mehrfamilienhaus in der Wenderter Straße 6. Die Beschädigungen sind an der hinteren rechten Stoßstange. Der Verursacher touchierte den geparkten Pkw vermutlich beim Rangieren und verließ den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Art seiner Beteiligung bekannt zu geben. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich des Parkplatzes unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf den möglichen Verursacher oder dessen Pkw zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

