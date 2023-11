Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (27.11.2023) kurz vor 17.00 Uhr in der Erdmannhäuser Straße zwischen Affalterbach und Erdmannhausen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 24 Jahre alte Jaguar-Lenkerin war in Richtung Erdmannhausen unterwegs, als ihr ein PKW entgegenkam. Dieser fuhr gemäß den derzeitigen Erkenntnissen auf ihrer Fahrbahnseite. Letztlich kam es zu einem seitlichen Zusammenprall, so dass der Seitenspiegel des Jaguar stark beschädigt wurde. Der Unbekannte, der den entgegen kommenden PKW lenkte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Affalterbach fort. Möglicherweise könnte er mit einem älteren Opel unterwegs gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

