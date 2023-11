POL-LB: Leonberg: Mehrere Kupferkabeltrommeln entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (27.11.2023) zwischen 07:40 Uhr und 17:05 Uhr einen am Straßenrand in der Mollenbachstraße in Eltingen geparkten Alfa Romeo. Mutmaßlich beim Rückwärtsfahren touchierte der Unbekannte den geparkten Alfa Romeo und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um die ...

