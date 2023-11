Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Hund beißt 60-jährigen Jogger

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag (25.11.2023) kam es zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr im Waldgebiet Lettenhau bei Magstadt zu einer unschönen Begegnung zwischen einem 60 Jahre alten Jogger und einem weißen Hund. Der Jogger befand sich auf den Waldwegen "Steige" und "Warmbronner Weg" nördlich des dortigen Wochenendgebiets. Der nicht angeleinte, etwas kniehohe Hund befand sich zwar in Begleitung eines Mannes, doch dieser befand sich in einigem Abstand zu dem Tier. Nachdem der Vierbeiner zunächst um den Jogger herumgelaufen war, biss er ihn wohl von hinten leicht in ein Bein. Es kam noch zu einem kurzen Wortwechsel zwischen dem 60-Jährigen und dem Mann, der den Hund begleitete, wobei sich dieser wohl für das Verhalten des Tieres entschuldigte. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen und alarmierte im Nachgang die Polizei. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen und insbesondere auch den Besitzer des beschriebenen Hundes, sich unter Tel. 07031 6869-390 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

