POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Emmerich - Kradfahrer kollidiert mit Pkw - Mann schwer verletzt

Mittwoch, 23. August 2023, 15:55 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein 31-jähriger Motorradfahrer, als sein Krad mit einem Pkw auf der A 3 in Richtung Köln zusammenstieß. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 31-jährige Mann aus Emmerich mit seiner Honda auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er an der Anschlussstelle Emmerich auf die Autobahn auf und wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen. Ein dort fahrender 43-jähriger Mann aus Coesfeld konnte mit seinem Skoda nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

