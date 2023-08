Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Raub: Polizei fahndet mit Fotos nach drei Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Am Samstag, den 1. April 2023, kam es im Bereich der Haltestelle "In den Kötten" zu einem schweren Raub. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr gegen 21:45 Uhr von der Haltestelle "Posener Straße" mit dem Bus der Linie 722 zur Haltestelle "In den Kötten". Als er sich auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause befand, sollen ihn plötzlich drei unbekannte Männer angesprochen haben, die zuvor mit ihm im Bus gesessen haben sollen. Sie stehen im Verdacht, den 16-Jährigen dann mit einem Messer dazu gezwungen zu haben, sein Geld herauszugeben. Im Anschluss sollen sie dem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein. Der 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Bilder der drei Tatverdächtigen befinden sich unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/113199

Hinweise werden erbeten an das Jugendkommissariat (Kriminalkommissariat 36) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0.

