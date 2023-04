POL-K: 230427-3-K Tötungsdelikt in Kölner-Innenstadt - Festnahme - MK eingerichtet

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pedelec am Mittwochvormittag (26. April) in der Kölner Innenstadt haben Polizisten mit Hilfe der Videoleitstelle einen mutmaßlichen Fahrraddieb (33) in Kalk festgenommen und dem Besitzer (51) sein Eigentum zurückgegeben. Nach eigenen Angaben hatte der Geschädigte sein Fahrrad gegen 9 Uhr in der Richmodstraße in ...

mehr