POL-K: 230426-1-K/SU BAB 59 - Schwerverletzter bei Auffahrunfall Höhe der AS Troisdorf

Köln (ots) - Mit Bildern aus einem KVB-Überwachungsvideo der Bahnlinie 7 sucht die Polizei Köln nach einem Unbekannten. Dem auf den Fotos abgebildeten Mann wird vorgeworfen, an der Haltestelle Steinstraße in Köln-Porz am 19. August 2022 einen Fahrgast (damals 20) mit einem Messer in der Hand aufgefordert haben, ...

mehr