Polizei Köln

POL-K: 230425-5-LEV/K/BAB 18-Jähriger mit mutmaßlich unterschlagenem Mietwagen nach Verfolgung in Leverkusen festgenommen - Polizistin leicht verletzt - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagmittag (25. April) auf der Maybachstraße in Leverkusen einen 18 Jahre alten Mann am Steuer eines Audi A4 nach einer Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen gestoppt und festgenommen. Den 18-Jährigen und seine drei Mitfahrer (18, 19, 20) fuhren die Beamten zur Polizeiwache Opladen. Dort musste der Beschuldigte eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Verkehrsstrafverfahren ein. Gegen den in Wuppertal gemeldeten jungen Mann liegen der Polizei sehr erhebliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Eigentumskriminalität vor. Es ist beabsichtigt, ihn morgen (26. April) einem Haftrichter vorzuführen. Den Avant stellten die Beamten sicher.

Der 18-Jährige hat keine Fahrerlaubnis und steht im Verdacht, das Auto zuvor bei einer Mietwagenfirma unterschlagen zu haben. Diese hatte die unbefugte Nutzung des Audi bei der Polizei gemeldet und den Wagen mit GPS geortet. Nach einer Information der Mietwagenfirma hatte eine Streife den Kombi auf der BAB 3 Höhe Dellbrück in Richtung Oberhausen entdeckt und den 18-Jährigen bis zur Maybachstraße verfolgt, wo sich der junge Mann festfuhr. Beim Versuch, rückwärts zu entkommen, verletzte er eine Polizeibeamtin leicht. Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell