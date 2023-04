Polizei Köln

POL-K: 230427-2-K Fahrraddieb mit Hilfe der Videoleitstelle festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pedelec am Mittwochvormittag (26. April) in der Kölner Innenstadt haben Polizisten mit Hilfe der Videoleitstelle einen mutmaßlichen Fahrraddieb (33) in Kalk festgenommen und dem Besitzer (51) sein Eigentum zurückgegeben.

Nach eigenen Angaben hatte der Geschädigte sein Fahrrad gegen 9 Uhr in der Richmodstraße in der Innenstadt abgestellt. Kurze Zeit später ortete er sein gestohlenes Fahrrad im Stadtteil Kalk und informierte die Polizei. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle machte den mutmaßlichen Dieb mit dem Pedelec des 51-Jährigen auf der Kalk-Mülheimer Straße ausfindig und führte ein Streifenteam heran - Festnahme.

Der aus Algerien stammende Mann, der nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/kk)

