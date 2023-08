Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Eller - Junge schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. August 2023, 15:05 Uhr

Ein schwer verletztes Kind ist die Folge eines Verkehrsunfalls mit der Straßenbahnlinie U 75 in Höhe der Haltestelle Alt-Eller. Der Junge wurde beim Überqueren der Straße von der Straßenbahn erfasst. Das VU-Team erschien zur Spurensicherung.

Ein achtjähriger Junge wollte gestern Nachmittag die Gumbertstraße in Höhe der Haltestelle Alt-Eller an der Fußgängerampel überqueren. Hierbei missachtete er, nach bisherigem Stand der Ermittlungen, das Rotlicht der Ampel und wurde von der U 75 in Fahrtrichtung Stadtauswärts erfasst. Der Junge wurde schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 31-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Das VU-Team Düsseldorf wurde zur Sicherung der Spuren angefordert.

