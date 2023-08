Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A59 Richtung Dinslaken - Anschlussstelle Duisburg - Wanheimerort - 93 km/h zu schnell - 23-Jährigem drohen drei Monate Fahrverbot, Punkte und hohes Bußgeld

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. August 2023, 00:10 Uhr

Ein 23-jähriger Raser wurde in der Nacht auf heute von Einsatzkräften der Autobahnpolizeiwache Moers auf der A59 im doppelten Sinne aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr mit fast 200 km/h in die Geschwindigkeitskontrolle der Einsatzkräfte.

Der Duisburger raste mit seinem Firmenwagen in Höhe der Anschlussstelle Wanheimerort bei erlaubten 100 km/h mit gemessenen 199 km/h in die Lasermessstelle der Einsatzkräfte. Nach Abzug der Toleranzen ergab sich eine vorwerfbare Überschreitung von 93 km/h. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Mann in seiner ersten Einlassung an, er habe die hohe Geschwindigkeit gar nicht bemerkt. Deutlich merken dürfte er allerdings die Bußgeldandrohung von mindestens 700 Euro, die drei Monate Fahrverbot und die zwei Punkte in Flensburg. Die Autobahnpolizei Düsseldorf wird sich auch in den nächsten Monaten sehr fokussiert den Verkehrsteilnehmern zuwenden, die sich nicht an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell