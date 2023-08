Polizei Düsseldorf

POL-D: Rheinufertunnel - Pkw gerät nach Kollision mit Betonwand in Brand - Fahrer tot geborgen - Ermittlungen dauern an - Verkehrsbeeinträchtigungen bis zum frühen Dienstagmorgen

Düsseldorf (ots)

Rheinufertunnel - Pkw gerät nach Kollision mit Betonwand in Brand - Fahrer tot geborgen - Ermittlungen dauern an - Verkehrsbeeinträchtigungen bis zum frühen Dienstagmorgen

Montag, 21. August 2023, 21:45 Uhr

Nach der Kollision mit einer Wand des Rheinufertunnels geriet gestern Abend ein Pkw in Brand. Der Fahrer konnte nur tot geborgen werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Bis zum frühen Dienstagmorgen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen gingen gegen 21:45 Uhr bei der Polizei mehrere Meldungen über laute Knallgeräusche aus dem Rheinufertunnel sowie einen brennenden Pkw in der Tunnelröhre Fahrtrichtung Völklinger Straße ein. Vor Ort stellten die eintreffenden Beamten an der Abzweigung "Zentrum" einen stark deformierten Peugeot fest, der nach einer Kollision mit der Tunnelwand in voller Ausdehnung brannte. Umgehend wurde der gesamte Tunnel für den übrigen Verkehr gesperrt. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr konnte auf dem Fahrersitz eine tote Person festgestellt werden. Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte es sich hierbei um einen 59-Jährigen gehandelt haben. Ein VU-Team sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Geschehens hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Tunnelröhre in nördliche Fahrtrichtung war bis 23:30 Uhr, in südliche Fahrtrichtung bis 5:00 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell