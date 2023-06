Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrübungen ohne Führerschein

Am Sonntag fiel ein 31-Jähriger in der Ulmer Weststadt auf.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den VW kurz vor 20 Uhr in der Kleiststraße. Der fiel durch einen öfters stark aufheulenden Motor auf. Eine Polizeistreife fuhr an. Die Polizei stoppte den VW. Am Steuer saß ein 31-Jähriger. Der hatte keinen Führerschein und machte Fahrübungen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Auch gegen den Eigentümer des VW´s wird ermittelt. Dessen 34-jähriger Eigentümer bekommt eine Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

