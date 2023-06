Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Streit unter Frauen endet in körperlicher Auseinandersetzung

Für eine 54-Jährige endete in Göppingen der Sonntagmorgen im Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Göppinger Innenstadt. Zwischen einer 22-Jährigen und einer 54-Jährigen kam es wohl zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Der Streit unter den erheblich Betrunkenen eskalierte. Die 22-Jährige soll einen Bierkrug genommen haben. Damit schlug sie wohl gegen den Kopf der 54-Jährigen. Die erlitt eine Platzwunde. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich die mutmaßliche Schlägerin bei den Ermittlungen vor Ort nicht beruhigen ließ und sich trotz eines ausgesprochenen Platzverweises wieder der Gaststätte näherte, wurde sie von dem Beamten in Gewahrsam genommen. Die 22-Jährige wurde nach Hause zu ihrer Mutter gebracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei lobt das Handeln des Zeugen. Sehen sie nicht weg, wenn Straftaten ausgeführt werden oder Menschen in Not sind. Weitere Informationen hierzu erhalten sie beispielsweise unter Aktion-tu-was.de oder zivile-helden.de.

