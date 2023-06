Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto im Graben

Vom Fahrer fehlte am Sonntag bei Ehingen zunächst jede Spur.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr meldete ein Zeuge den verunfallten Daewoo. Der stand im Straßengraben in der Ortsdurchfahrt Deppenhausen. Laut dem Zeugen würden sich mehrere Personen neben dem Auto befinden. Eine Polizeistreife fuhr an. Beim Eintreffen befand sich Niemand mehr vor Ort. Im Auto roch es stark nach Alkohol und daneben lag eine halbleere Schnapsflasche. Der Fahrer, ein 22-jähriger Mann, konnte ermittelt werden. Der hatte sich kurz von einer Bekannten von der Unfallstelle abholen lassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 22-Jährige nach links von der Straße ab und landete im Graben. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ein Alkomattest verlief negativ. Allerdings stand der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Deswegen musste er eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht mehr. Den hatte er kurz zuvor wegen eines anderen Deliktes abgeben müssen.

Hinweis der Polizei:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness.

+++++++ 1256601 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell