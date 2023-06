Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto überschlägt sich

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Fahranfänger am Sonntag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem VW auf der Landesstraße 1075 von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. Auf Höhe der Abzweigung Hohrein kam der Pkw am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der VW und kam im Wald auf der Seite zum Liegen. Ersthelfer fanden den jungen Mann in seinem Auto und halfen ihm aus dem total beschädigten Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Das konnte der Fahranfänger nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie geht davon aus, dass der Fahranfänger wohl zu schnell unterwegs war und deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro, den an der Flur auf ca. 200 Euro.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

++++1260489 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

