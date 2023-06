Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Geld gefordert

Am Freitag forderte ein 22-Jähriger Geld von einem 33-Jährigen in Giengen.

Gegen 23.15 Uhr teilte ein Zeuge eine Auseinandersetzung am Bahnhof in Giengen mit. Eine Auseinandersetzung konnte nicht festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 22-Jähriger einen 33-Jährigen um etwas Geld gebeten haben. Der 33-Jährige willigte ein und übergab die fünf Euro. Damit zeigte sich der 22-Jährige dann wohl nicht zufrieden und forderte mehr Geld. Er soll sein Gegenüber damit gedroht haben, ihn mit einer Bierflasche zu schlagen. Daraufhin flüchtete der 33-Jährige sich in ein Lokal. Dort bekam er von seinem Verfolger eine Kopfnuss verpasst. Danach flüchtete der 22-Jährige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Inwieweit sich die beiden Männer kennen, ist noch unklar. Beide wohnen in derselben Gemeinschaftsunterkunft.

