HZA-KA: Jetzt Karriere beim Zoll starten! / Das Hauptzollamt Karlsruhe informiert!

Karlsruhe (ots)

Heute und morgen finden beim Hauptzollamt Karlsruhe traditionell wieder die Berufsinformationstage statt. Wie in den vergangenen Jahren geben die Zöllnerinnen und Zöllner einen Einblick in ihren Dienstalltag, sei es die Tätigkeit am Flughafen, bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, auf einem Zollamt oder im Bereich der Steueraufsicht. Außerdem können sich die ca. 100 Zoll-Interessierten, die sich vorab für die Veranstaltung angemeldet haben, über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten informieren, die der Zoll einem bietet.

2.600 junge Menschen haben sich in diesem Jahr bereits entschieden, eine Karriere beim Zoll zu starten und beginnen am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst; 82 davon beim Hauptzollamt Karlsruhe. Weitere Studierende starten beim Zoll zum 1. Oktober mit dem Studium der Verwaltungsinformatik.

Die Nachwuchskräfte absolvieren eine zweijährige duale Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. ein dreijähriges duales Studium der Fachrichtung Zoll oder Verwaltungsinformatik (gehobener Dienst). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Nach Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Betriebsprüfung und Kontrollaufsichten bis Zollfahndung. Die Verwaltungsinformatiker*innen unterstützen dauerhaft die digitale Transformation der Zollverwaltung, betreuen dabei IT-Projekte oder werden in der IT-Forensik eingesetzt.

Der Zoll übernimmt nach bestandener Laufbahnprüfung grundsätzlich alle seine Nachwuchskräfte.

Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung und ein qualitativ anerkanntes Studium, sie erwartet auch ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld und ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll als Bundesbehörde des Bundesfinanzministeriums mit über 43 Tausend Beschäftigten verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft mit vielfältigen Aufgabenfeldern anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2023 (Zoll) bzw. 1. Oktober (Verwaltungsinformatik) können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2022 beim Hauptzollamt Karlsruhe bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

