POL-D: Rommerskirchen - Nach Beziehungsstreit - Mann bedroht Polizisten mit Messer - Beamter setzt Schusswaffe ein - Tatverdächtiger schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Düsseldorf

Rommerskirchen - Nach Beziehungsstreit - Mann bedroht Polizisten mit Messer - Beamter setzt Schusswaffe ein - Tatverdächtiger schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Sonntag, 20. August 2023, 20:26 Uhr

Nachdem gestern ein Streifenteam zu einem Einsatz "Streit in einer Wohnung" in Rommerskirchen gerufen worden war, bedrohte der Mann die Polizisten auf der Straße mit einem Messer. Ein Beamter setzte seine Schusswaffe ein. Der Tatverdächtige kam in ein Krankenhaus. Die Staatanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete eine Frau über den Notruf der Polizei einen Streit mit ihrem Lebensgefährten. Der 41 Jahre alte aggressive Mann sollte die Wohnung an der Fichtenstraße, bewaffnet mit einem Küchenmesser, bereits verlassen haben. Als das Streifenteam eintraf, befand sich der Mann auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus und hielt ein Messer in der Hand. Er verhielt sich äußerst aggressiv und schlug zunächst auf den Streifenwagen ein. In der Folge ging er auf die Beamten zu und bedrohte sie mit dem Messer. Ein Polizist setzte, nach vorheriger Androhung, die Schusswaffe ein und stoppte den Mann. Der 41-Jährige leistete anschließend noch Widerstand. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Eine Düsseldorfer Mordkommission hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen. Bestandteil dieser Ermittlungen ist unter anderem die Auswertung der Bilder aus einer Bodycam.

