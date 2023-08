Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Wuppertal - A 46 - Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Pkw und Führerscheine beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 20. August 2023, 14:00 Uhr

Die Polizei Düsseldorf ermittelt seit Sonntagnachmittag gegen drei Männer im Alter von 20, 21 und 26 Jahren, die sich laut Zeugenaussagen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen ein riskantes Rennen auf der A 46 lieferten. Die Polizei beschlagnahmte die Fahrzeuge und Führerscheine der Tatverdächtigen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erhielten Beamte der Düsseldorfer Polizei Hinweise auf einen BMW M5, BMW M6 Cabrio und einen BMW M4 Coupe, die in Höhe der Anschlussstelle Haan durch rücksichtslose Fahrweise auffielen. Zeugen berichteten von Fahrern, die mit ihren hochmotorisierten Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Fahrstreifen wechselten und auch den Seitenstreifen zum Überholen nutzten. Kurz hinter der Anschlussstelle Wuppertal-Barmen stoppten die Einsatzkräfte der Polizei die Pkw und kontrollierten die Fahrzeugführer. Ein erster Blick in einige Handys der Fahrer bzw. deren Beifahrer erhärtete den Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen alle drei Männer mit türkischer bzw. deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit. Die Beamten ermitteln zusätzlich unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die beteiligten Fahrzeuge, mehrere Mobiltelefone und zwei von drei Führerscheinen konnten direkt vor Ort beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen dauern an.

