Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Einbruch in Juweliergeschäft - Anwohner reagiert "goldrichtig" - Polizei nimmt zwei Männer auf der Flucht fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stadtmitte festnehmen. Einer der beiden war bereits von den Behörden mit drei Haftbefehlen gesucht worden. Die Männer sollen jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden.

So manch einer hätte sich um 04:00 Uhr morgens bei dem Blick aus dem Fenster wohl erst einmal die Augen reiben müssen. Sofort hellwach war jedoch ein Anwohner in Stadtmitte. Er alarmierte umgehend die Polizei, als er beobachtete, wie zwei Männer in einem Juweliergeschäft an der Bismarckstraße Vitrinen einschlugen. So konnten die Streifenteams nur kurz nach dem Notruf zwei Tatverdächtige im Alter von 58 und 61 Jahren bei ihrer Flucht in Tatortnähe festnehmen und auch einen Teil der Tatbeute beschlagnahmen. Die beiden Männer sind in der Vergangenheit bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der 58-Jährige war von den Behörden schon vor der Tat mit drei Haftbefehlen gesucht worden. Auch der 61-jährige Mittäter soll jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden.

