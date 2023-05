Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss sich selbst verletzt und Widerstand geleistet...

Ludwigshafen (ots)

...hat am späten Dienstagabend (09.05.2023) ein 30-jähriger Ludwigshafener. Gegen 23:25 Uhr alarmierte ein 28-Jähriger die Polizei, weil in seiner Wohnung in der Bismarckstraße ein Mann randaliere und sich dieser an einer Glastür verletzt habe. Vor Ort konnten die Polizeikräfte den Mitteiler und den 30-Jährigen in der Wohnung antreffen. Der Randalierer wies erhebliche Verletzungen an seinem Arm auf. Der 28-Jährige war unverletzt. Als die Polizisten den 30-Jährigen zum Rettungswagen begleiten wollten, versuchte er sich loszureißen. Da eine medizinische Versorgung erforderlich war, wurde der 30-Jährige durch die Polizeikräfte fixiert. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der Randalierer kam anschließend in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen konnten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

