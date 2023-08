Polizei Düsseldorf

Hubbelrath - Unfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Schnelle Festnahme - Offener Haftbefehl und Betäubungsmittel

Sonntag, 13. August 2023, 17:10 Uhr

Der Fluchtversuch eines 34-Jährigen endete gestern Abend mit dessen Festnahme in Hubbelrath. Zuvor war der Mann beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Zudem wird wegen diverser Straftaten, unter anderem Betäubungsmittelbesitz, gegen ihn ermittelt.

Beamten der Autobahnpolizei fiel der VW bei einer Überprüfung auf der A 3 in Richtung Arnheim auf, weil das angebrachte Kennzeichen nicht zum Fahrzeugtyp passte. Noch bevor sie Anhaltezeichen geben konnten, beschleunigte der Fahrer plötzlich. Im Sichtdreieck der Anschlussstelle Mettmann kam der VW dann von der Fahrbahn ab. Als die Polizisten kurz darauf die Unfallstelle erreichten, war der Fahrer bereits zu Fuß weiter geflüchtet. Umgehend wurde eine Fahndung mit einer Vielzahl an Streifenwagen ausgelöst. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Flüchtige in einem Gebüsch ausfindig gemacht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen Deutschen, gegen den ein offener Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen eines Körperverletzungsdelikts bestand. Er stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, entsprechende Substanzen fanden sich bei ihm. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem erwarten ihn Anzeigen wegen des Kennzeichenmissbrauchs und weiterer Verkehrsdelikte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

