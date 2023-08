Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Golzheim - Fußgänger von Krad erfasst - Zwei Männer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 13. August 2023, 17:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Golzheim erfasste ein Kradfahrer mit seinem Motorrad einen Fußgänger auf der Danziger Straße. Beide Männer verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 59-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Danziger Straße in Richtung Uerdinger Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Danziger Straße/Uerdinger Straße trat plötzlich ein Fußgänger zwischen den geparkten Autos auf die Straße. Der Kradfahrer erfasste den 72-jährigen Mann aus Düsseldorf und beide stürzten zu Boden. Dabei verletzten sie sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Die Ermittlungen dauern an.

