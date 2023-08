Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwelm - A1 Richtung Köln - Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Lkw - Eine Person schwerst verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 7. August 2023, 13:44 Uhr

Ein schwerst verletzter Lkw-Fahrer, drei beschädigte Lkw, hoher Sachschaden und über zehn Kilometer Rückstau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Nachmittag bei Schwelm auf der A1 in Richtung Köln.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines polnischen Autotransporters (3,5t) mit Anhänger auf einen am Stauende stehenden ukrainischen 7,5t Lkw mit Anhänger auf. Der Fahrer des Autotransporters zog sich schwerste Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus seinem stark deformierten Führerhaus befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer aus Belgien übersah ebenfalls das Stauende und prallte mit seinem 3,5t Lkw-Gespann gegen das Heck des polnischen Autotransporters. Der Fahrer des ukrainischen 7,5t Lkw und der 28-Jährige aus Belgien blieben unverletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle

