Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Wadachtal (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in den frühen Montagmorgen Stunden in Lützenhardt einen Zigarettenautomaten gewaltsam angegangen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen machten sich die zwei Täter, gegen 00:57 Uhr, an dem in der Kirchbergstraße befindlichen Zigarettenautomaten gewaltsam zu schaffen. Durch einen aufmerksamen Zeugen in ihrem Vorhaben offenbar gestört, flüchteten sie noch bevor die verständigte Polizei eintraf. Die zwei männlichen Täter waren dunkel gekleidet und rannten in Richtung Ortsmitte davon. Das Horb am Neckar bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07451/96 0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

