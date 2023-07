Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht Verletzte bei Verkehrsunfall in Apolda

Apolda (ots)

Gestern, gegen 10:20 Uhr kam es in der Lessingstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer wollte dort vom rechten Fahrbahnrand aus seiner Parklücke herausfahren, übersah dabei aber eine von hinten heranfahrende 46-jährige Fiat-Fahrerin. Folglich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Zusammenstoß war recht heftig, sodass beide PKW nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 46-Jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in das Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell