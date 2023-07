LPI-J: Unter Drogen im Auto

Weimar (ots) - In einem Geschäft der Weimarer Altstadt wollten am Montagnachmittag zwei Diebe zuschlagen. Während ein junger Mann eine dortige Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, entfernte eine Frau das Preisetikett einer Handtasche und wollte mit dieser den Laden verlassen. Die Mitarbeiterin bemerkte die Aktion und versuchte die Frau aufzuhalten. Sodann gab die 36-jährige Täterin die Tasche zurück und verließ gemeinsam mit ihrem Komplizen das Geschäft. In der ...

