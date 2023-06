Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 24.06.2023

Verden/Osterholz (ots)

Verden.

Am Freitag, den 23.06.2023, um 13:25 Uhr, kam es in der Bremer Straße, in Verden, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 23jähriger Fahrzeugführer links an den wartenden Fahrzeugen im stockenden Verkehr vorbei und verunfallte mit einem im Gegenverkehr wartenden PKW. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, konnte jedoch im weiteren Verlauf angehalten werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana stand.

Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Kirchlinteln.

Am Freitag, den 23.06.2023, um 17:38 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter männlicher Fahrradfahrer den Sehlinger Weg mittig auf der Fahrbahn. In einer Kurve kam ein PKW entgegen. Der 18jährige Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Dieser wurde in das Krankenhaus Rotenburg verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell