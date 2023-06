POL-VER: Nachtragsmeldung 14:50 Uhr: ++ Haus in Vollbrand ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß ++ Langwedel. Am Mittwoch kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Großen Straße. Ersten Informationen zufolge beabsichtigte ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Transporters aus einer Grundstückseinfahrt, nahe der Carl-Friedrichs-Straße, nach links auf die Große Straße in Richtung Achim einzubiegen. ...

mehr