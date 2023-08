Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw verunfallt und kommt auf der Fahrerseite zum Liegen

Pforzheim (ots)

Am Sonntag Morgen, kurz nach 08 Uhr, befuhr eine 25jährige Opel-Fahrerin die Hirsauer Straße in Richtung Unterreichenbach. Aus unbekannter Ursache kam die Fahrerin in Höhe des Anwesen Nr. 64 nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst streifte der Opel mehrere Holz- bzw. Metalleinfassungen an einem Baum. Dann prallte der Opel auf das Hecke eines geparkten Skoda. Der Skoda wurde hierdurch auf die Einfassungen eines weiteren Baumes geschoben und der Opel kam auf der Fahrerseite in der Fahrbahnmitte zum Liegen. Die Opel-Fahrerin wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und den Einfassungen an den beiden Bäumen entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 EURO. Bis zur Bergung des Opels musste die Hirsauer Straße bis gg. 09.40 Uhr voll gesperrt werden. Neben zwei Polizeifahrzeugen waren ein Notarzt-Fahrzeug, eine Rettungswagen und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Pforzheim im Einsatz.

