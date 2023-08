Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker: Personengruppe beschädigt Fahrzeuge und entwendet Verkehrsschilder: Polizei sucht Zeugen

Mühlacker-Enzberg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war am vergangenen Samstag, gegen 02:30 bis 03:00 Uhr, eine mehrköpfige Personengruppe von Jugendlichen/Heranwachsenden in Enzberg unterwegs. Diese bewegten sich abschließend in Richtung Bahnhof.

Im Bereich der Ötisheimer Steige entwenden die Täter ein Umleitungsschild. Im Bereich der Einmündung der Kieselbronner Straße werden mehrere Mülltonnen umgeworfen und zwei Schilder des Kreisverkehrs entwendet.

In der Herrenbrunnenstraße werden vier linke Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Danach begab sich die Gruppe zum Bahnhof und fuhr mit einem Zug in Richtung Pforzheim.

Bei der Tatausführung dürfte sich eine Person an der Hand Verletzungen zugezogen haben.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

