Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) L 183, Ostelsheim - Tödlicher Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß

Ostelsheim (ots)

Am Mittwochabend um 22:38 Uhr waren der 19-jährige Fahrer eines Peugeot 206 und sein 18-jähriger Beifahrer auf der Landesstraße 183 von Ostelsheim kommend in Richtung Dätzingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer auf regennasser Fahrbahn zu weit nach links, woraufhin es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Mercedes Benz Viano kam. Sowohl die beiden jungen Männer im Peugeot, als auch der 63-jährige Viano-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Beifahrer des Unfallverursachers wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des Viano kam schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Verletzungen des Peugeot-Fahrers waren jedoch so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 183 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden - eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell