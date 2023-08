Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) B 296 Gem. Oberreichenbach - Tödlicher Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Gem. Oberreichenbach (ots)

Auf regennasser Fahrbahn war am Mittwochnachmittag um 17:21 Uhr ein VW Polo älteren Baujahrs auf der Bundesstraße 296 aus Richtung Oberreichenbach kommend in Richtung Hirsau unterwegs. Nach Aussage mehrerer Zeugen - sowohl entgegenkommend, als auch dem VW Polo nachfolgend - kam der Polo ausgangs einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern. Der Fahrer versuchte noch, durch Gegenlenken sein Auto auf der Fahrbahn zu halten, was ihm jedoch nicht gelang. Der Polo kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb rund zwanzig Meter neben der Straße auf dem Dach liegen. Der 66-jährige Fahrer, der als Lieferdienst alleine unterwegs gewesen war, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Bundesstraße 296 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden - eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Das Polizeirevier Calw hat die Unfallermittlungen aufgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell