POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell -Einbruch in Lagerhaus

Simmozheim (ots) - Eine 44-jähriger Autofahrerin ist am Dienstagabend in Simmozheim gegen einen geparkten Pkw gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar betrunken war. Die Fahrerin eines Skoda kollidierte gegen 21.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mönchgraben", beim Versuch rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, gegen ein ebenfalls dort geparktes Fahrzeug. An ...

mehr