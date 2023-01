Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Jahresdienstbesprechung bei der Feuerwehr - Wehr fuhr 579 Einsätze

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Nach zwei Jahren Corona Pause fand am vergangenen Freitag wieder die traditionelle Jahresdienstbesprechung der Freiw. Feuerwehr statt. Neben den Kameradinnen und Kameraden waren viele Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und den befreundeten Hilfsorganisationen der Einladung gefolgt.

Die Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Danach hielten der Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm und der Leiter der Feuerwehr Michael Tillmanns ein Grußwort.

Einen bebilderten Jahresrückblick sowie die Jahresstatistik wurden von den stellv. Leitern der Feuerwehr Jan Möller und Christian Arndt dargestellt. So fuhr die Wehr insgesamt 579 Einsätze und 5.853 Einsatzstunden wurden abgeleistet. Im 10- Jahres Vergleich ist das der zweithöchste Wert. 64 Menschen und 48 Tiere wurden durch die Feuerwehr gerettet. 3 Großbrände mussten bekämpft werden und 253 Hilfeleistungen. Auch der schwere Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße blieb in Erinnerung. Die Tierrettungen nehmen zu. Meistens sind das jedoch keine Ereignisse, wo die Feuerwehr eingreifen muss.

Insgesamt war es für die Feuerwehr ein schnelllebiges Jahr: So bereitete die Corona Pandemie am Jahresanfang große Probleme und der Dienstbetrieb war stark eingeschränkt. Die Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage war und ist eine Aufgabe. Auch das Thema Respektlosigkeit / Gewalt gegen Einsatzkräfte wurde kritisch angesprochen. So wurde im August eine RTW Besatzung mit einem Stein angegriffen und das Fahrzeug beschädigt. "Helfende Hände schlägt man nicht" so der Tenor des Kreisbrandmeisters. Mit neuen Fahrzeugen wie das Mehrzweckfahrzeug (hier wurden schon 4 Personen aus unwegsamen Gelände gerettet) und bald mit einem Tanklöschfahrzeug Wald spezialisiert man sich für das unwegsame Gelände und eine mögliche Waldbrandgefahr.

Die Leitung der Feuerwehr dankte der Bürgermeisterin und Politik für die gute Unterstützung. Auch den Ehrenamtlichen der Feuerwehr sowie deren Partnerinnen / Partner und Arbeitgeber wurde gedankt.

Der Sprecher der Jugendfeuerwehr Merlin Scholz ließ das letzte Jahr in einem Vortrag Revue passieren. Das gleiche tat die Leiterin der Kinderfeuerwehr.

Anschließend standen viele Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung:

Tom Verduin wurde zum Feuerwehrmann befördert. Mamadou Diallo, Paul Fehr, Eugenia Heckmann, Leon-Scott König-Gorontzi, David Sarrach, Tim Weinzierl und Ronny Wittenstein zum Oberfeuerwehrmann. Andre Janfrüchte zum Hauptfeuerwehrmann. Unterbrandmeister wurden Joshua Kleine und Max Saager.

Jens Schumacher wurde nach bestandenem Führungslehrgang Brandmeister.

Stellv. Einheitsführer Gruppe wurden Dominick Kretz und Daniel Eichhoff.

Silke Pilz ist nun Hauptbrandmeisterin.

Zum Brandoberinspektor wurden Frank Mier und Robin Neuser befördert.

Stadtbrandinspektor und stellv. Einheitsführer Zug Peter Thiele.

Offiziell zum Stadtjugendfeuerwehrwart wurde Frank Mier ernannt. Sven Scholz zu einem seiner Stellvertreter.

Gene-Joy Heyermann wurde zum stellv. Pressesprecher ernannt.

Aus der Einsatzabteilung musste dann das langjährige Mitglied Hauptbrandmeister Heinz-Walter Husberg verabschiedet werden. Er hatte die gesetzliche Altersgrenze erreicht. Husberg ist ein Urgestein der Feuerwehr. Seit 48 Jahren gehört er der Feuerwehr an und ist Träger des Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold. Als erfahrener Maschinist und Gruppenführer war er lange Zeit aktiv. Zudem stellte der Pragmatiker bei größeren Einsatzlagen technische Mittel wie Radlader und LKWs bereit. Mit großem Applaus und einem kleinen Präsent wurde Husberg in die Ehrenabteilung überstellt.

Für 10- jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Vivien Voigt, Marie Müllers, Joshua Kleine, Davin Schröder, Dominick Kretz und Marko Schöpper geehrt.

Das Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber (ausgestellt vom Innenminister) für 25- jährige Mitgliedschaft erhielten von der Bürgermeisterin Dennis Hübler, Frank Mier, Jens Wolf und Daniel Eichhoff.

Das Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold für 35- jährige Mitgliedschaft erhielt Markus Voigt.

Ralf Lenz wurde für gar 50- jährige Mitgliedschaft geehrt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell