FW-EN: Feuer im Wald und Ölspur am Wochenende

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am Samstagabend gegen 22:12 Uhr in den Wald am Kallenberger Weg ausrücken.

In dem dortigen Wald wurde auf einer Lichtung ca. 50m ab vom Fußweg ein Lagerfeuer entzündet. Mit Löschrucksäcken wurde das nur fußläufig erreichbare Feuer abgelöscht. Nach ca. 45 Minuten war der Einsatz für das Tanklöschfahrzeug und den EFD beendet. Die anwesende Schutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Nachmittag rückte die Feuerwehr um 14:23 Uhr zur Gederner Straße aus. Hier sollte sich eine Ölspur von Herdecke bis über das Stadtgebiet Wetter hinaus erstrecken. Diese Meldung bestätigte sich zum Glück nicht. Die Feuerwehr traf den Verursacher an, der einen technischen defekt an seinem PKW hatte. Zur Sicherheit wurde eine Auffangwanne unter den PKW gestellt und die weiterfahrt untersagt. Der Einsatz endete nach einer guten halben Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell