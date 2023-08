POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zwei Einbrüche im Industriegebiet

Ostelsheim (ots) - Am Mittwochabend um 22:38 Uhr waren der 19-jährige Fahrer eines Peugeot 206 und sein 18-jähriger Beifahrer auf der Landesstraße 183 von Ostelsheim kommend in Richtung Dätzingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer auf regennasser Fahrbahn zu weit nach links, woraufhin es zur ...

