Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrerin überschlug sich im Grünstreifen

Blankenheim-Hüngersdorf (ots)

Eine Frau (49) aus Merzenich kam mit ihrem Krad am Sonntagnachmittag (25. Juni) gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 258 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Das Krad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

