POL-NB: Nachmeldung: Brand der Mühle in Wolgast

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 05.08.2023, um 03:09 Uhr berichtete, ermittelt die Kriminalpolizei gegenwärtig zum Verdacht der Brandstiftung aufgrund der gegen 21:00 Uhr in Brand geratenen Mühle in Wolgast. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte am Vormittag des 05.08.2023 der Einsatz eines Brandursachenermittlers. Dieser kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass ein technischer Defekt als Brandursache gegenwärtig auszuschließen ist. Insofern werden die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung weitergeführt, die sich gegen einen 18-jährigen Deutschen richten, der dringend der Tat verdächtigt ist. Das Gebäude gilt aktuell als einsturzgefährdet. Der Eigentümer wurde verständigt. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst 05.08.2023 - 03:09 Polizeipräsidium Neubrandenburg POL-NB: Brand der Mühle in Wolgast Am 04.08.2023, gegen 21:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass sie den Hinweis erhalten haben, dass die Mühle in Wolgast, Mühlentrift brennt. Die eingesetzten Kräfte stellten am Einsatzort fest, dass ein an der Mühle angrenzender Schuppen und ein darin stehender Traktor brennen. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und der Umgebung konnten einen Übergriff des Feuers auf die Mühle nicht verhindern, die Mühle wurde komplett zerstört. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zum Einsatz und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers am Folgetag wird angestrebt. Der Sachschaden wird auf ca. 290.000 Euro geschätzt.

