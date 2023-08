POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wolgast (ots) - Am 04.08.2023, gegen 21:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass sie den Hinweis erhalten haben, dass die Mühle in Wolgast, Mühlentrift brennt. Die eingesetzten Kräfte stellten am Einsatzort fest, dass ein an der Mühle angrenzender Schuppen und ein darin stehender Traktor brennen. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und der Umgebung konnten einen Übergriff des Feuers ...

mehr