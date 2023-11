Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerflucht

Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte war in der Zeppelinstraße mutmaßlich beim Rangieren gegen die Fahrerseite eines Suzuki Jimny gestoßen, wodurch an diesem ein Trittbrett beschädigt wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Opfer entgeht Betrug knapp - Polizei warnt

"Hi Mama, ich habe eine neue Telefonnummer." Eine so beginnende SMS haben in den vergangenen Wochen etliche Bürger erhalten. Einer 68-Jährigen wurde die Nachricht am Wochenende nahezu zum Verhängnis: die Seniorin ging davon aus, dass es sich beim Absender um ihr Kind handelt und ging auf eine weitere Kommunikation ein. Auch als der vermeintliche Familienangehörige eine Geldüberweisung forderte, ging die 68-Jährige darauf ein. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Frau Opfer eines Betrugs wurde. Sie veranlasste glücklicherweise noch rechtzeitig eine Stornierung der Überweisung bei ihrer Bank, weshalb kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Betrugsmasche. Gehen Sie nicht auf eine Kommunikation mit den Betrügern ein und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Rufnummern. Sollten sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Schlier

Pkw gerät in Brand

Auf der L 317 zwischen Grund und Unterankenreute ist am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein Ford Mustang in Brand geraten. Der 54-jährige Fahrer des Wagens nahm während der Fahrt Rauch im Bereich der Armaturen wahr, hielt an und stieg aus. Im weiteren Verlauf bildeten sich Flammen, die das Cockpit des Wagens erheblich beschädigten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte durch ihren Löschangriff ein Ausbreiten des Feuers im Fahrzeug verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, der Mustang wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

Berg

Entgegenkommenden übersehen - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ereignet hat. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem VW von der L 291 nach links in die Konradstraße abbiegen und übersah dabei den BMW einer 26-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro, der BMW musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Einen Nissan, der am Dienstagmorgen vor einer Bäckerei in der Wurzacher Straße abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 7 Uhr seitlich gestreift. Dabei entstand am Außenspiegel des Nissan Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.

Wangen i. A.

Schuhe geraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem einem 17-Jährigen am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße seine Markenschuhe gestohlen wurden. Den Angaben des Jugendlichen zufolge sei dieser von einer Dreiergruppe am Busbahnhof zunächst belanglos angesprochen und später das Gespräch auf die getragenen Schuhe gelenkt worden. Aufgrund der zunehmend unangenehmen Situation sei der 17-Jährige dann in Richtung Parkhaus davongelaufen, woraufhin er von einem der jungen Männer verfolgt, in eine Hofeinfahrt gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Nachdem vom Unbekannten mit Nachdruck die getragenen Schuhe gefordert wurden, habe er diese schließlich ausgehändigt, woraufhin der Täter in Richtung Bahnhof davonlief. Der Geschädigte wurde schließlich von einem Familienangehörigen abgeholt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen sind noch nicht abgeschlossen. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Täter, der als ca. 175 cm groß, etwa 16 bis 17 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird. Er hatte einen leichten Bartansatz und soll zur Tatzeit schwarze Jeans, eine schwarze dünne Jacke und eine schwarze Wollmütze getragen haben.

Kißlegg

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen VW Golf gestreift, der in der Schlossstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei wurde am Golf der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

