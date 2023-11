Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau außer Rand und Band

Weil sie am Dienstagabend mit Straftaten drohte und sich gegen die Maßnahmen der Polizisten wehrte, muss eine 54-jährige Frau mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die 54-Jährige gab an, dass es in ihrer Wohnung in Manzell zwischen ihr und ihrem Sohn zu Streit gekommen war und drohte, dass dieser für einen der beiden bald nicht gut ausgehen werde. Die Beamten rückten mit mehreren Fahrzeugen aus und trafen die Frau an, die zuvor in ihrer Wohnung randaliert hatte. Weil sich die 54-Jährige offenbar infolge eines aktuellen Alkohol- oder Drogenrauschs in einem psychischen Ausnahmezustand befand, nahmen die Polizisten sie in Gewahrsam. Dagegen wehrte sie sich vehement mit Hand und Fuß und verletzte im Rahmen ihres Ausnahmezustandes einen Polizisten leicht. Der Sohn hatte sich zuvor selbständig in seinem Zimmer verbarrikadiert und blieb unverletzt. Die 54-Jährige, die darüber hinaus auch die Einsatzkräfte beleidigte, wurde in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Überlingen

Auf 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstag gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 195 im Bereich des Andelhofer Weihers entstand. Ein 58 Jahre alter Mazda-Fahrer war in Richtung Owingen unterwegs und setzte in einer langgezogenen Linkskurve zum Überholen eines Kranwagens an. Dabei unterschätzte er die Distanz zum Gegenverkehr und scherte frühzeitig wieder nach rechts ein. Dabei kollidierte der Mazda zunächst seitlich mit dem Kranwagen und im Anschluss mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 60-Jährigen, der neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am Hyundai wird dieser auf rund 6.000 Euro geschätzt. Am Kranwagen fällt der Schaden mit etwa 1.000 Euro eher gering aus. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Überlingen

Verdächtiger Uhrenverkäufer - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag um die Mittagszeit auf dem Parkplatz des "La Piazza" gleich mehreren Personen angeblich hochwertige Uhren anbieten wollte, sucht die Polizei Zeugen und warnt vor einem Betrug. Einer der Betroffenen gab an, dass der Verdächtige sich als alter Bekannter ausgab und sich auf den Beifahrersitz des 86-Jährigen setzte. Dort holte der Mann vermeintlich hochwertige Uhren aus seiner Umhängetasche und bot ihm diese an. Der Senior lehnte vehement ab, woraufhin der Unbekannte von dannen zog. Auch ein weiterer Autofahrer ging nicht auf das Angebot ein, sodass glücklicherweise kein finanzieller Schaden eintrat. Der Verdächtige wird als etwa 30-35 Jahre alt, rund 175cm groß, schlank und schwarzhaarig beschrieben. Er trug sportliche Kleidung sowie eine dunkle Jacke und hatte eine große "Damenhandtasche" bei sich. Der Mann stieg in einen grauen Mittelklassewagen mit italienischer Zulassung und fuhr weg. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, niemals auf ähnlich gelagerte Geschäfte auf Parkplätzen oder Rastplätzen einzugehen. Meistens wird im Verlauf des Gesprächs eine frei erfundene und rührselige Geschichte erzählt. In dieser bieten die Täter minderwertigen Schmuck oder Uhren zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis an. Betroffene werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle, oder in dringenden Fällen über Notruf 110 zu melden. Darüber hinaus wird darum gebeten, sich gegebenenfalls das Kennzeichen des Fahrzeugs zu merken, mit dem die Betrüger unterwegs sind.

Salem

Pkw-Fahrt endet in Obstplantage - Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall am Montagabend im Bereich Lippertsreute ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer war mutmaßlich zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr von der Straße Baufnang abgekommen, kollidierte mit einem Zaun und kam auf der dortigen Obstplantage zum Stehen. Im Anschluss ließ der Fahrer den BMW zurück und flüchtete zu Fuß. Eine Zeugin meldete den verunfallten Wagen am Dienstagmorgen bei der Polizei. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern aktuell noch an. Am Pkw entstand rund 40.000 Euro Sachschaden.

Sipplingen

Autofahrerin kollidiert mit Baum auf der Fahrbahn - Straßensperrung wegen Starkregens

Glück im Unglück hatte eine 74-jährige Autofahrerin am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen. Aufgrund des anhaltenden Starkregens fiel ein Baum von den dortigen Steilhängen auf die Fahrbahn. Die Seniorin fuhr bei den schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen, erkannte das Hindernis nicht rechtzeitig und kollidierte frontal mit dem Baum. Sie erlitt den ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock und musste vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle musste mit weiteren Gefahren in diesem Bereich gerechnet werden, weshalb die Straße gesperrt und eine Umleitung eingerichtet wurde. Gegen 10 Uhr, nach der Einschätzung durch einen Geologen, wurde die Strecke wieder freigegeben.

Eriskirch

Fußgängerin von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich eine 73-jährige Fußgängerin zugezogen, als sie am Dienstagabend in der Mariabrunnstraße in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 54-jährige Autofahrerin war in Richtung Wolfzennen unterwegs und erkannte im Bereich des Röckenwegs die dunkel gekleidete Passantin zu spät, die die Fahrbahn bei starkem Regen am Fußgängerüberweg überqueren wollte. Die Fahrerin bremste zwar stark ab, konnte eine Kollision mit der 73-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde auf den Pkw aufgeladen und mehrere Meter nach vorne auf die Straße abgeworfen. Dabei zog sie sich unter anderem schwerste Kopfverletzungen zu und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Ravensburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden nun dringend gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

