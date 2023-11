Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Autofahrerin muss nach missglücktem Überholmanöver mit Anzeige rechnen

Nach einem missglückten Überholmanöver am Montagnachmittag auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Hermentingen muss eine 73 Jahre alte Autofahrerin mit einer Anzeige rechnen. Die Frau setzte in einem Kurvenbereich zum Überholen an, obwohl sie die Fahrtstrecke nicht komplett übersehen konnte. Als Gegenverkehr nahte, musste die Autofahrerin kurz vor dem Lkw einscheren, wobei sie den Sattelzug touchierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Gegen die 73-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Inzigkofen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Beim Rückwärtsfahren, um in eine Parklücke einzuparken, hat am Dienstagabend ein 33 Jahre alter Nissan-Fahrer in der Fred-Hahn-Straße einen nachfolgenden Smart übersehen und ist mit diesem kollidiert. Während der Sachschaden an den beiden beteiligten Pkw auf insgesamt rund 2.000 Euro beziffert wird, stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Verursacher offensichtlich stark alkoholisiert war. Nachdem ein Alkoholvortest rund 1,6 Promille ergab, musste der 33-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Inzigkofen

Unbekannte brechen in Baucontainer ein - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einen Baucontainer eingebrochen, der derzeit im Bereich der Römerstraße auf einem Feldweg parallel zur B 313 abgestellt ist. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten ein Schweißgerät im Wert von rund 2.500 Euro sowie weiteres Arbeitsmaterial. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

In Wohnungen eingebrochen

In zwei Wohnungen in der Straße "Am Münzkreuz" sind am Dienstag zwischen 12 Uhr und 22 Uhr bislang Unbekannte eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude und warfen dabei eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchsuchten die Langfinger die Räumlichkeiten und flüchteten mit ihrer Beute, deren Wert nach derzeitigen Kenntnissen mehrere hundert Euro beträgt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen oder anderen aufmerksamen Anwohnern unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Ohne Führerschein war ein 29-Jähriger am Dienstagmittag in der Kaiserstraße auf seinem Roller unterwegs. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Mann bei einer Verkehrskontrolle, nachdem an dem Zweirad kein Kennzeichen angebracht war. Der 29-Jährige versuchte zunächst noch, vor den Polizisten erst davonzufahren und anschließend davonzurennen. Schließlich musste er gegenüber den Beamten jedoch einräumen, dass er über keinen entsprechenden Führerschein verfügt. Ihn erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Mengen

Alkoholisiert am Steuer

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 70-Jährigen zu, der am Dienstagabend in der Hauptstraße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Wie sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit herausstellte, war der Mann alkoholisiert und überschritt bei einem Alkoholvortest den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen.

Pfullendorf

Unfallbeteiligter fährt nach Kollision in Kreisverkehr davon - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr L 194 / L 268 bei Pfullendorf entstanden. Der Fahrer eines blauen Ford Focus streifte einen Opel und fuhr anschließend einfach in Richtung Mengener Straße davon. Er ermöglichte dabei nicht die Unfallaufnahme und kümmerte sich ebenso wenig um die Schadensregulierung. Der Polizeiposten Pfullendorf hat nun die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise auf den blauen Ford Focus, der ein Sigmaringer Kennzeichen gehabt haben soll, und dessen Fahrer unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Autofahrer verursacht bei Überholmanöver Sachschaden und fährt davon

Bei einem Überholmanöver auf der L 283 zwischen Renhardsweiler und Steinbronnen hat der Fahrer eines weißen Skoda am Dienstagabend beim Wiedereinscheren einen Lkw gestreift und an diesem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Nach der Kollision, die sich gegen 17.25 Uhr ereignet hat, fuhr der Skoda-Lenker davon. Eine Unfallaufnahme war somit nicht möglich. Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht nach dem Skoda mit Stockacher Teilkennzeichen und dessen Fahrer. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen / Herbertingen / Hohentengen

Polizei sucht nach Eigentümer von Fahrrad

Im Zusammenhang mit einem Einsatz bei einem 35-Jährigen am Donnerstag, den 09.11., haben Ermittler der Polizeireviers Bad Saulgau ein Fahrrad sichergestellt, das möglicherweise durch den Tatverdächtigen zuvor gestohlen oder unterschlagen wurde. Nachdem das Rad bislang durch die Eigentümer jedoch nicht als gestohlen gemeldet wurde, suchen die Beamten nun nach diesen. Bei dem Zweirad handelt sich um ein Herren-Mountainbike der Marke "Cube" mit einem roten Sattel. Die Ermittler sind unter Tel. 07581/482-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell